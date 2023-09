Rommelmarkt op Grote Markt komend weekend

MIJN DORP. Het Kerkbrugge-Langerbrug­ge van kermisvoor­zit­ter Werner De Wulf: “We spraken altijd af aan de velodroom, jammer dat die er niet meer is”

Volgens Werner De Wulf telt het Evergemse gehucht Kerkbrugge-Langerbrugge slechts een 800-tal adressen. Hij kan het weten, want als voorzitter van het kermiscomité zorgt hij er al twintig jaar voor dat er in elke brievenbus een programmaboekje ligt. Dankzij de themakermis in het tweede weekend van oktober valt er toch nog iets te beleven in het kanaaldorpje, want cafés en restaurants zijn er niet meer. Om die reden heeft hij ook sympathie voor één bepaalde dorpsgenoot. “Er mag hier dan niet veel te doen zijn, maar hij doet wel een poging om de inwoners uit hun kot te krijgen. En nog belangrijker: ze te verbinden.”