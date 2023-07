RESTOTIP. ’t Stoveke in Aalter: “Ook bij kwakkel­weer een zomers barbecuege­voel”

In deze kwakkelzomer toch zin in wat barbecuegevoel? Dan kan je in het Meetjesland verschillende grillrestaurants kiezen. In het centrum van Aalter heb je ’t Stoveke. Dat gingen wij met paraplu en een dikke trui graag testen.