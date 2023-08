Ook ouders van pesters in Zelzate gebruikten geweld: familie dient klacht in voor poging doodslag na nieuwe getuigenis stiefzus (16) slachtof­fer

Er komt een klacht tegen de ouders van de tieners die een jongen van 13 in Zelzate vernederden en mishandelden. Want meteen na het maken van het filmpje - waarop te zien is dat de jongen hun voeten moet kussen - werden ook zijn 16-jarige stiefzus en een 15-jarige vriendin aangevallen én verwond. Advocaat Abderrahim Lahlali aan HLN: “Sommige volwassenen vielen die meisjes zélf aan en grepen niét in toen een van hen werd gewurgd.”