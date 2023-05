RECONSTRUCTIE. Toen Tina Turner het dak eraf blies in het kleine Zelzate: “Voor 100 Belgische Frank een avond om nooit meer te vergeten”

Ze schitterde op ieder podium, maar het wellicht meest memorabele optreden van Tina Turner in ons land vond plaats in 1971. Niet in Brussel of Antwerpen, wel in het kleine Oost-Vlaamse Zelzate. Dankzij haar passage in ‘The Mercury Club’ langs de Assenedesteenweg zit de wereldster voor altijd in het hart van de inwoners van de kanaalgemeente. Zo’n 1.000 gelukkigen tekenden present voor het stomende optreden, al waren dat er zeker vijf keer zoveel als we de overlevering mogen geloven. Velen herinneren zich de zwoele dansmoves van de ravissante ster nog alsof het gisteren was. “We stonden er met open mond naar te kijken.” Reconstructie van een uitzonderlijke avond.