Quiandro start kledinglijn ‘Ninetysixty’ op met focus op Zelzate: “Verbondenheid aanwakkeren en andere jongeren uit Zelzate inspireren”

De getogen Zelzatenaar woont nu in het naburige Assenede, maar de voorliefde voor zijn ‘hometown’ is nog steeds sterk. “Ik liep er school, mijn moeder had er een winkel op de markt en het is nog steeds de plek waar veel van mijn vrienden wonen. Mijn hart ligt in Zelzate”, zegt Quiandro. Vijf jaar geleden opende hij er op de hoek van De Katte een eigen pop-up in de woonkamer van een vriend waar hij zijn eigen ontworpen kleren aanbood. “Dat deed ik naar aanleiding van mijn bachelorproef voor LUCA School of Arts. Enkel die middag kon je er kleren kopen van ‘Ninetysixty’. ”Ik liet mijn kompanen de muren pimpen met graffiti, tekende een prijslijst met stift op de muren en maakte kledingrekken uit ijzeren stangen en houten paletten.”