Quiandro start kledinglijn ‘Ninetysixty’ op met focus op Zelzate: “Verbondenheid aanwakkeren en andere jongeren inspireren”

Eeklo Gezin is alles kwijt na zware woning­brand tijdens verjaar­dags­feest van dochter Luna (11): “We hebben enkel nog mekaar, onze hond en de auto”

Letterlijk alles is in vlammen opgegaan. Het jonge koppel Andy en Britta uit de Zandvleuge in Eeklo hebben na de zware woningbrand van enkele dagen geleden geen persoonlijke spullen meer. Ook alles van dochter Luna is verwoest. Ze wonen tijdelijk bij familie, en vrienden starten ondertussen een steunactie. “Er is veel geld nodig, want die brave mensen moeten echt alles opnieuw kopen”, klinkt het. Hun verhaal.

17 juli