PVDA Zelzate voert op vooravond van 1 mei actie aan de pomp: “De tank is leeg, de maat is vol”

Tijdens de actie haalde PVDA handtekeningen op om hun vraag voor betaalbare energie kracht bij te zetten. “Wij zijn nog altijd een arbeidersgemeente. Veel mensen werken in shifts en hebben geen alternatief voor de auto. Maar eender wie voelt het in zijn portemonnee: tot 100 euro voor een volle tank, dat is gewoon niet te doen,” benadrukt Steven De Vuyst.

De actie kreeg heel wat bijval. “Een bewijs dat de maatregelen van de regering compleet onvoldoende zijn”, weet De Vuyst. “Nochtans zijn er oplossingen voorhanden. Voer een radicaal omgekeerd cliquet-systeem in. Zo verlaag je de accijnzen wanneer de prijs van de benzine stijgt. Betaal dat door de extra btw-inkomsten en door een bijzondere heffing op de winsten van de oliemultinationals. Zorg ervoor dat een liter benzine of diesel maximum 1,4 euro kost.”

Volgens De Vuyst is de situatie onhoudbaar. “De mensen moeten gaan werken om de brandstof te kunnen betalen om te kunnen gaan werken. Dus blijven wij druk zetten op de regering om energie en brandstof betaalbaar te houden. Want de tank is misschien wel leeg, maar de maat is vol. besluit De Vuyst.