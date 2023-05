Politiezone Puyenbroeck stelt in jaaroverzicht grote stijging vast in problematiek rond intrafamiliaal geweld: “20 procent meer dan vorig jaar”

Brand in keuken restaurant de Tollebol in Terneuzen

Bij restaurant de Tollebol in Terneuzen is zondagmiddag brand uitgebroken. Meerdere brandweerwagens kwamen ter plaatse in de Korte Kerkstraat waar het restaurant is gevestigd. De brand zou ontstaan zijn in de afzuiginstallatie in de keuken. Er raakte niemand gewond.