Politiezone Puyenbroeck int 24.382 euro aan achterstallige verkeersbelastingen

Vogelgriep slaat opnieuw toe in Zeeland, deskundi­gen houden hun hart vast

Vogeldeskundigen houden hun hart vast nu in Zeeland al tientallen wilde vogels zijn bezweken aan een besmetting met vogelgriep. De sterfte is vooral groot onder kokmeeuwen in Zeeuws-Vlaanderen en op Schouwen-Duiveland. ,,Als meer vogels besmet raken, is er geen houden aan.”