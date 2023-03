Politiek gerommel in Zelzate: oud-burgemeester en raadslid in de clinch met burgemeester en schepen

DAG HUIS! Frank en Isabelle gaan verhuizen: ‘We gaan weg uit de leukste wijk van Terneuzen’

Al bijna dertig jaar wonen Frank en Isabelle van de Vrede met veel plezier in hun woning aan de Oranjestraat in Terneuzen. Desondanks heeft het stel afgelopen woensdag de sleutel ontvangen van hun nieuwe huis, eveneens in Terneuzen. Er kwam een kans op hun pad die ze niet wilden laten lopen. Met de nodige moeite hebben ze dan ook hun huis aan de Oranjestraat te koop gezet, want in de Oranjestraat zijn veel mooie herinneringen opgebouwd.