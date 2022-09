Politie Puyenbroeck zoekt ‘sterke Vikingen’ om korps te vervolledigen

Het provinciaal domein van Puyenbroeck is zaterdag en zondag opnieuw het decor voor The Strong Viking Run, een loodzware loopwedstrijd waarbij honderden deelnemers met de glimlach de meest waanzinnige obstakels moeten overwinnen.

Ook politiezone Puyenbroeck is er aanwezig: “Sommigen onder ons om deel te nemen, anderen om je toe te juichen en om je alle informatie te geven over onze uitdagende job en over de selectieproeven. De Strong Viking Water Edition kan een leuke test zijn om te zien hoever je staat op sportniveau en of je nog wat oefening kan gebruiken om te slagen in de sportproeven voor een job bij de politie. Alvast welkom op onze stand”, zo valt te lezen op hun Facebookpagina.