Politie met helikopter en honden op zoek naar gevluchte geïnterneerde in Zelzate

De persoon ontsnapte vrijdagmiddag rond 12 uur tijdens een overbrenging van de gevangenis naar Sint-Jan-Baptist, een psychiatrisch centrum vlak bij het kanaal Gent-Terneuzen ter hoogte van de Zelzatetunnel. De politie spoort de geïnterneerde met man en macht op. Zo worden onder andere een helikopter en hondenteams ingezet. Ook in het centrum zijn veel politiecombi’s aanwezig. Het gaat om een geïnterneerd persoon, dat wil zeggen hij of zij een misdrijf pleegde, maar ontoerekeningsvatbaar werd verklaard. De identiteit van de persoon is niet gekend.



Wegvluchten van de politie is per definitie niet strafbaar, zolang er geen geweld aan te pas komt. Als dat wel gebeurt, is er sprake van weerspannigheid, wat wel een strafbaar feit is.