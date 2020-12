Pintje tijdens online gemeenteraad? Moet kunnen volgens de een, ‘absoluut not done’ volgens de ander

Evergem Bouw eerste fietsbrug over R4 start al volgend jaar (en er komen er vier in totaal)

2 december De bouw van de eerste fietsbrug over de R4 in Evergem start al komend voorjaar. Ten laatste in 2022 moeten de fietsbruggen aan de Hoogstraat en het Ovaal van Wippelgem in gebruik genomen worden. Er komt ook een nieuwe fietsbrug over de Ringvaart en een fietsbrug over het Brico-kruispunt, die naast de bestaande spoorwegbrug zal lopen. “Fietsen rond de R4 wordt zo een pak veiliger”, klinkt het.