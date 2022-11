Persoon naar het ziekenhuis na kop-staartbotsing op E34 in Zelzate

ZELZATE Delano (21), die ontsnapte uit psychia­trisch ziekenhuis, is teruggevon­den in Den Haag

De 21-jarige Delano Westerwoudt, een gedetineerde die in Zelzate ontsnapte, is teruggevonden. Dat meldt de federale politie in de nacht van vrijdag op zaterdag.

19 november