Paaseierenzoektocht gaat (dan toch) door in gemeentepark

Door de slechte weersomstandigheden van de jongste dagen dreigde het grote paaseierenfeest in het gemeentepark te moeten verhuizen naar gemeentelijke basisschool De Krekel. De organisatoren van organisatiecomité OoWee lieten vandaag weten dat het alsnog door kan gaan in het gemeentepark. “Het park kreeg de afgelopen dagen enorm veel water te slikken. Daarom hadden we een alternatief scenario uitgewerkt. Na een laatste controle van het park kan dat plan B gelukkig opnieuw de kast in. Het belooft zondag fris maar droog te zijn waardoor ons evenement toch in het park door kan gaan”, zegt Kevin De Decker. Parkeren kan aan het busplein of op de Grote Markt. De organisatoren vragen evenwel zoveel mogelijk met de fiets te komen. Aan de Eurohal is een grote fietsparking voorzien.