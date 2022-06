Overrompeling bij opening nieuwe Jumbo in Zelzate-West

Zelzate Klein Rusland viert eeuwfeest: “Ook een overwin­nings­feest voor de wijk”

Afgelopen weekend stond in de wijk Klein Rusland in Zelzate volledig in het teken het eeuwfeest, weliswaar met twee jaar vertraging wegens corona. Het gemeentebestuur wil de wijk heropbouwen en het zo nieuw leven in te blazen. “Het eeuwfeest is daarom ook een overwinningsfeest voor Klein-Rusland", zegt schepen van Feestelijkheden Steven De Vuyst (PVDA).

