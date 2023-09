Opnieuw beelden van vechtende jongeren uit Zelzate opgedoken: politie op zoek naar slachtoffer

Stoepebrug gaat laatste bouwfase in: “Eind oktober moeten auto’s en fietsers over de brug kunnen”

De bouw van de Stoepebrug over de N49 ter hoogte van de Stoepestraat in Assenede gaat een laatste fase in. Als alles volgens plan verloopt is de brug vanaf eind oktober toegankelijk voor verkeer. In de tussentijd geldt er een veranderende verkeerssituatie tot begin oktober.