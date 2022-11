Opendeurdag Sint-Laurens groot succes: “Bezoek van meer dan 300 leerlingen”

337 leerlingen verspreid over 14 scholen trokken deze week naar hun potentiële nieuwe school. Ze namen er deel aan workshops rond STEM-technieken en STEM-wetenschappen, Economie en Organisatie of Maatschappij en Welzijn, allemaal richtingen die in Sint-Laurens worden aangeboden. Lyam (Sint-Laurens Zelzate Centrum) bouwde een borstelrobot. “Ik wil zeker STEM-richting volgen zodat ik later het constructiebedrijf van mijn vader kan overnemen. Ik kan niet wachten om mijn kleine school in te ruilen voor een grote school”, lacht Liam.