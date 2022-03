Open VLD nomineert verdienstelijke Zelzatenaren

“Bristol-uitbater Bjorn Geirnaert wierp zich in 2021 in volle coronaperiode op als spreekbuis voor de horeca. William Temmerman schonk de gemeente via de dames van Ferm een troostbeeld en zet Zelzate dagelijks op de kaart in de kunstwereld. Tijs De Wulf schonk Debbautshoek opnieuw een kermis en is als lid van Organisatiecomité Oowé één van de drijvende krachten achter het verenigingsleven. Schrijnwerkster Tamara Degelaen brak voor een lans alle vrouwen die werken in de bouwsector en alle vrouwen in het algemeen. Doorbrak daarmee een van de laatste taboes in België.”