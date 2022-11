Ongeval op Gentse Ring ter hoogte van Zelzate-Oost: weg versperd richting Destelbergen

Zelzate Het verhaal van drie Zelzaatse geëxecu­teer­den: boekvoor­stel­ling en fototen­toon­stel­ling ‘Het Kruis in de Duinen’ van start

Lokaal bestuur Zelzate, de gemeentelijke culturele raad, de heemkundige kring Selsaete en NSB Zelzate slaan op 4 november de handen in elkaar voor de boekvoorstelling en de vernissage van de fototentoonstelling ‘Het Kruis in de Duinen’. Ook de documentaire ‘Het Kruis in de Duinen – het verhaal achter het kruis van Valkenisse’ wordt er vertoond.

3 november