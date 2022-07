Onderhoudswerken bij teerbedrijf kunnen geur -en lawaaihinder veroorzaken

Zelzate Gewapende minderjari­ge inbreker springt in kanaal van Zelzate­brug om te ontsnappen aan politie: “Tweede dader zou gevonden zijn”

In de Edgard Van Peenestraat in Zelzate zijn twee inbrekers in de nacht van dinsdag op woensdag tegen de lamp gelopen nadat het alarmsysteem afging. Eén van de daders vluchtte weg langs het kanaal en sprong, toen de politie hem op de hielen zat, in het water vanop de Zelzatebrug. De tweede dader was een tijdje spoorloos, maar zou nu toch aangetroffen zijn.

