Ondanks verlichte stoet gaat prinsenverkiezing wel nog door

Sleidinge Lies Pauwels laat carnavals­mas­ker afvallen tijdens voorste­ling ‘Do the Calimero’

Dit weekend is het carnaval en Cultuurcentrum Evergem gaat daar maar al te graag in mee. In ‘Do the Calimero’ brengt de Gentse Lies Pauwels een opvallend kwetsbare voorstelling met een reeks monologen en bespiegelingen over carnaval.