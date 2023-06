Nog steeds geen geldautomaat in Zelzate-West, en dus trekken inwoners maar naar... Brussel

“Kinderen zijn hoofdperso­na­ges in hun eigen verhalen”: vierde­jaars van GO! Basis­school De Regenboog schrijven kinderboek samen met jeugdau­teur

De vierdejaars van GO! Basisschool De Regenboog uit Ertvelde hebben in samenwerking met auteur Marc Van Sem een eigen jeugdboek geschreven. De ideeën voor de 21 kortverhalen in het boek ‘De Magische Regenboog’ komen uitsluitend van de leerlingen zelf.