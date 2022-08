Nieuwe verkeerslichten aan kruispunt Kanaalstraat - Westkade

De nodige aanpassingen aan het kruispunt van de Kanaalstraat (R4) met de Westkade en Vredekaai zijn al een tijdje geleden uitgevoerd. Alleen de nieuwe verkeerslichten werken nog niet. Maandag worden de verkeerslichten getest zodat ze kunnen in werking treden. Er zal getest worden vanaf 9 uur en dat zal ongeveer twee uur in beslag nemen. Daarna kunnen de verkeerslichten in werking treden. Het testen gebeurt onder politiebegeleiding zodat alles veilig verloopt voor alle weggebruikers.