Na half jaar gaat danscafé Beck’s Inn al op zoek naar nieuwe uitbater

Café Beck’s Inn is meer dan een begrip op de Grote Markt. Al 53 jaar lang vinden klanten er een thuis weg van huis. ’s Ochtends vroeg tijdens de maandagmarkt is het the place to be voor een kop koffie, maar in het weekend kan je er even goed tot in de kleine uurtjes op de dansvloer vertoeven. Het is tevens het laatste echte danscafé op de Grote Markt met een nachtvergunning.