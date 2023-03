Mooie prijzen te winnen tijdens ‘Maand van de Markt’

“Je zet mensen niet naakt op straat in de winter”: man uit Assenede krijgt celstraf na partnerge­weld

Een man uit Assenede moet van de rechter naar de cel na intrafamiliaal geweld. Hij sloeg zijn partner, stak haar met een vork en duwde sigaretten uit op haar lichaam. Ook seksueel geweld schuwde hij niet. “Het enige geluk in deze zaak is dat mevrouw het nog kan navertellen”, pleitte de advocate van de vrouw. De man verbleef in afwachting van zijn proces al achter tralies. Zo was hij niet aan zijn proefstuk toe. Hieronder het relaas van de feiten.