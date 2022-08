Minder vracht op schepen door aanhoudende droogte op kanaal Gent-Terneuzen

ZelzateDoor de aanhoudende droogte is de waterstand in het kanaal Gent-Terneuzen lager dan anders. Daarom vraagt North Sea Port, de uitbater van de Gentse fusiehaven, om minder lading aan boord te nemen om zo de diepgang van de schepen te beperken. Ook de sluizen gaan minder open om te zorgen dat het water minder snel naar de zee loopt.

Op het kanaal Gent-Terneuzen geldt op dit moment een beperkte diepgang door de aanhoudende droogte.“Dat betekent dat schepen die het kanaal in of uit varen maximum 12,35 meter diep in het water mogen liggen”, zegt Johan Bresseleers van North Sea Port. De waterstand is te laag voor diepere schepen. “Normaal gezien is de toegelaten diepte 12,50 meter. Dat lijkt een klein verschil, maar bij grote zeeschepen van 30.000 ton is dat een hele hoop vracht die niet vervoerd kan worden.”

North Sea Port is niet aan zijn proefstuk toe. Ook de voorbije twee zomers voerde het de maatregelen in samen met de waterbeheerders. Die houden in dat schepen die dieper liggen hun vracht moeten verlichten en dat aankomende schepen. Schepen die de Gentse haven verlaten mogen ook niet meer volgeladen worden om zo de diepte te beperken.

Wachttijden

Een andere en bijkomende maatregel die North Sea Port neemt, samen met de beheerders, is dat de sluizen in Terneuzen op het kanaal minder vaak open gaan. Dit om er zo voor te zorgen dat het kanaalwater minder snel naar de zee stroomt via de Westerschelde als er laagwater is. Schepen kunnen 8 uur lang niet door het complex. “Het is vrij uitzonderlijk dat we een dergelijke maatregel nemen”, verklaart Bresseleers. De sluiting van de sluizen zorgt voor langere wachttijden. Wanneer de sluizen wel openen, worden er zoveel mogelijk schepenen tegelijk doorgelaten. Die maatregel geldt overigens ook aan het sluizencomplex in Evergem.

