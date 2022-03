Mietje Stroel rouwt voor overleden carnavalisten uit Strépy

De Garde van Mietje Stroel nam ook al contact op met de befaamde Gilles uit La Louvière om hun steun te betuigen. De Garde heeft een speciale band met de Gilles. Zo was er in 2008 een uitwisseling tussen de twee carnavalsgroepen en kreeg Mietje Stroel zelfs een prachtig pakje van de Gilles cadeau, inclusief gigantische pluimhoed en klompen. “Dat was een fantastische dag. Sindsdien hebben we een band met de Gilles. Het is dan ook maar normaal dat we deze mensen condoleren. Mietje zal een rouwband dragen”, zegt Willy Van De Sype, voorzitter van het beschermcomité de Garde van Mietje Stroel Willy. De Gilles van La Louvière gingen ook al mee in de grote folklorestoet op De Katte. Ook de dokters van Geneeskunde voor het Volk uit Zelzate stuurden reeds hun condoleances. Zo kwam er in 2008 ook een grote delegatie van Geneeskunde voor het Volk naar Zelzate om te verbroederen.