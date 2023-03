Mietje Stroel in nieuw jasje voor Internationale Vrouwendag

8 maart is internationale vrouwendag, de dag waar de strijdbaarheid van vrouwen en de solidariteit tussen vrouwen in de kijker worden gezet. Naar aanleiding daarvan kreeg Mietje Stroel opnieuw een nieuwe, tijdelijke outfit. Daarnaast organiseert de vrouwenwerkgroep een thema-avond.

Mietje Stroel, het eigenzinnig plassend meisje waarvan de beeltenis net voor het gemeentehuis staat, kreeg voor de gelegenheid een speciaal pakje. Het is inmiddels al de vierde keer dat de vrouwenwerkgroep iets organiseert rond de vrouwelijke feestdag. Schepen Isabel Dellaert (Vooruit) is al jaren één van de trekkers van internationale vrouwendag in de kanaalgemeente. “In het verleden hielden we onder meer al een lichtjeswandeling en tekenden we op strategische plaatsen silhouetten met quotes van sterke vrouwen uit onze gemeente”, vertelt de politica.

Dit jaar is het thema van Internationale Vrouwendag ‘Onbeperkt Leefbaar’, wat doet nadenken over hoe beperkt het leven van vrouwen is vandaag de dag. Om deze thematiek in de kijker te zetten, organiseert de werkgroep samen met het lokaal bestuur een filmvoorstelling in de bibliotheek van Zelzate. Er werd gekozen voor ‘Erin Brockovich’, een film over sterke alleenstaande vrouw van drie kinderen die niet bang is het op te nemen tegen een groot bedrijf.

SAAMO

De film wordt voorafgegaan door een inleiding van schepen Isabel Dellaert. “Daarbij geven we aandacht aan het project van SAAMO rond menstruatie-armoede”, vervolgt Dellaert. “Het is belangrijk dat we dit thema onder de aandacht brengen, want geen geld hebben om menstruatie-producten aan te kunnen kopen, blijft taboe. De avond begint om 19.00 uur en is volledig gratis. Er wordt natuurlijk ook een hapje en een drankje aangeboden. Inschrijven is verplicht, dit kan via patricia.joosten.rl@zelzate.be.”

