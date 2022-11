Mensen met beperking houden voortaan begraafplaats netjes

De Zelzaatse vzw biedt 15 mensen met een beperking een begeleide en zinvolle dagbesteding. Dat gaat van koken over knutselen, tot sporten en samen in de tuin werken. Enkele van hen gaan in Zelzate ook regelmatig mee met de groep ‘Propere Pioniers’ zwerfvuil ophalen of doen kleine klusjes in gemeentelijke basisschool De Krekel. Daar komt nu nog een taakje bij: zo zullen gemiddeld een zestal cliënten voortaan een halve dag per week op de begraafplaats werken om er onder begeleiding alles proper te maken.

“In juni kwamen er heel wat klachten op de verwaarloosde staat van de begraafplaats. Er circuleerden foto’s en scherpe commentaren op sociale media. Dat was voor mij en het bestuur een wake-up call”, zegt schepen van sociale zaken en openbare werken, Dirk Goemaere, (PVDA). “Het onderhoud moet veel systematischer en week na week moest gebeuren met inzet van meer vast personeel. Tegelijk deden we een oproep naar vrijwilligers. Onkruid wegnemen tussen de graven is heel arbeidsintensief en kan dus moeilijk machinaal gebeuren.”

Daar kwam al snel respons op van vzw Obra Baken. “Na een proef-dag, onder leiding van een arbeidscoach, bleek al snel dat dit een goede match zou worden. De rustige, groene en afgesloten zone van een kerkhof is een ideale plek voor deze cliënten. Storende prikkels worden hier tot een minimum herleid. Bovendien doen ze deze job heel erg graag en zijn ze er vol lof over. Voor onze Groendienst is dit dan weer welkome hulp. Het is dus een win-win–situatie voor iedereen. Tegelijk is dit een mooi voorbeeld van inclusief beleid.”

