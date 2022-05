Meester- distillateur Kaat is laureate van ‘Ambachtsvrouw in de Kijker’

Ambachtelijk en lokaal

In 2017 startte ze samen met haar partner Frederik Buyens wellicht de kleinste stokerij van het land in de omgebouwde garage in de Wachtebekestraat. “Met onze stokerij gaan we terug naar de essentie van het stoken en werken we met landbouwoverschotten en lokale producten”, zegt Kaat. “Als warme ambachtelijke stokerij met onze eigen distilleerketel, distilleren we onze eigen alcohol en kunnen we zo onze eigen moutwijn maken. Bovendien worden de producten zoveel mogelijk lokaal aangekocht. Zo worden onze granen voor de moutwijn in buurgemeente Assenede gekweekt en gemalen in de Stenen Molen in Ertvelde.”