Meester-destillateur Kaat grijpt naast prijs ‘Ambachtsvrouw in de kijker’

Elk jaar kiest het selectiecomité 10 ambachtslui die de kwaliteit en diversiteit van het Belgische vakmanschap vertegenwoordigen. Om de vertegenwoordiging van vrouwen in deze beroepen aan te moedigen, zette de wedstrijd dit jaar alleen vrouwelijke ondernemers in de kijker met een uitzonderlijke knowhow. Uit meer dan 500 inzendingen haalde Kaat de top 10, maar de eindoverwinning was weggelegd voor Charlot De Bisschop uit Deurne, die in haar atelier keramiek restaureert, en Francotte Soho, een plantaardige lederbewerkster uit Namen. Zij kregen de hoofdprijs ter waarde van 3.500 euro uit de handen van David Clarinval (MR), minister van Middenstand, KMO en Landbouw.

Ambachtelijk en lokaal

In 2017 startte ze samen met haar partner Frederik Buyens wellicht de kleinste stokerij van het land in de omgebouwde garage in de Wachtebekestraat. “Met onze stokerij gaan we terug naar de essentie van het stoken en werken we met landbouwoverschotten en lokale producten”, zegt Kaat. “Als warme ambachtelijke stokerij met onze eigen distilleerketel, distilleren we onze eigen alcohol en kunnen we zo onze eigen moutwijn maken. Bovendien worden de producten zoveel mogelijk lokaal aangekocht. Zo worden onze granen voor de moutwijn in buurgemeente Assenede gekweekt en gemalen in de Stenen Molen in Ertvelde.”