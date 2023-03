Meer publieke laadpalen op komst in Zelzate

Volgens cijfers van de Vlaamse overheid vind je in Zelate vijfpublieke en semipublieke laadpalen. Op vraag van verschillende firma's zet het de gemeente het komende jaar extra in op laadpalen. Zo komt er in 2023 één nieuwe laadpaal voor twee auto’s aan de Lidl in de Maïsstraat en twee laadpalen, goed voor vier wagens, aan Labo van Vooren in industriepark Rosteyne. De prijs die betaalt voor de elektriciteit bedraagt 0,47 euro/kWh.