Mathieu van der Poel heeft nu ook in Vlaanderen zijn eigen straat (toch als het aan zijn fans ligt)

Het is nog maar de vraag of de gemeente Zelzate ook zo blij is met een Mathieu van der Poelstraat. Zo kiest de Oost-Vlaamse kanaalgemeente de laatste maanden steevast voor vrouwennamen in het straatbeeld. Toevallig of niet ligt er komende maandag op de gemeenteraad een voorstel op tafel voor een Paulina Willemsstraat, een naam die wielerfans als muziek in de oren zou moeten klinken. Paulina Willems was een Zelzaatse die zich in 1931 tot Belgisch Kampioene baanwielrennen kroonde. Zelzate is trouwens ook de thuisgemeente van René Vermandel die in 1921 de Ronde van Vlaanderen won. Vermandel heeft er dan ook al jaren zijn eigen straat. “Wie mij kent, weet dat ik ludieke zaken als deze wel kan smaken. Zeker als het goed gedaan is en er geen vandalisme of zo mee gepaard gaat”, zegt burgemeester Brent Meuleman (sp.a). Gaat de gemeente Zelzate het straatnaambord dan laten hangen? “Daar gaan we ons over beraden”, knipoogt Meuleman.