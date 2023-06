Man leent auto uit aan zijn drugsdealer, maar dat breekt hem zuur op: “Ik ben onschuldig, ik weet niks van die 3,5 kilo cannabis”

Een achtervolging van 35 kilometer die eindigt in een crash aan het kerkhof. De politie die enkel nog 3,5 kilogram cannabis aantreft en strafst van al: de eigenaar van de wagen die zich enkele ogenblikken later al komt aanmelden, maar zélf prompt wordt opgepakt als verdachte. Die man probeert tijdens de rit naar het commissariaat zelfs nog uit de rijdende combi te springen. Het is een waargebeurd scenario dat zich afspeelde in juni 2021 in Zelzate. De betrokkenen riskeren nu celstraffen en pittige boetes. Een reconstructie van een doldwaze zomerdag in Zelzate.