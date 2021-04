Lockdownfeestjes met kampvuur in Kloosterbos: jongere verliest gsm op de vlucht voor brandweer

Zelzate Visual Vanilla schenkt gratis bedrijfsvi­deo weg: “Willen collega-onderne­mers hart onder de riem steken”

6 april Visual Vanilla, een online content agency met wortels in Zelzate, geeft lokale ondernemers de kans een gratis bedrijfsvideo op te nemen. Op die manier wil het collega-ondernemers de kans bieden hun zaak in de kijker te zetten in deze moeilijke coronatijden.