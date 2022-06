LO-leerkracht Tom kroont zich tot Oost-Vlaams kampioen BMX

Zelzate/Wachtebeke Sint-Lau­rens start met onthaalon­der­wijs voor anderstali­ge nieuwko­mers

Voortaan kunnen anderstalige leerlingen die onlangs in België zijn aangekomen in Sint-Laurens Secundair Onderwijs Zelzate - Wachtebeke Nederlands leren. Dat doen ze in een kleine klasgroep samen met een zorgleerkracht. Het moet hen hen helpen om beter te integreren en om een studierichting te vinden die het best aansluit bij hun interesses en mogelijkheden.

9 juni