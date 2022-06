LO-leerkracht Thomas kroont zich tot Oost-Vlaams kampioen BMX

De wedstrijd werd gereden op het spectaculaire parcours in Puyenbroeck in Wachtebeke. Thomas is aangesloten bij de club BMX Stars. De leerlingen van Sint-Laurens Secundair Onderwijs vonden het al heel cool dat hun leerkracht wedstrijden rijdt met een BMX. Dat hij zich nu ook nog eens provinciaal kampioen mag noemen, doet hun monden open vallen.