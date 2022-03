Laatste danscafé van Grote Markt heeft nieuwe uitbater: “Zelzaatser dan dit wordt een café niet!”

Café Beck’s Inn is meer dan een begrip op de Grote Markt. Al 53 jaar lang vinden klanten er een thuis weg van huis. ’s Ochtends vroeg tijdens de maandagmarkt is het the place to be voor een kop koffie, maar in het weekend kan je er even goed tot in de kleine uurtjes op de dansvloer vertoeven. Stefanie Goethals (34) nam het café zes jaar geleden over van haar vader Toon. “Het was daardoor niet gemakkelijk om het café los te laten”, zegt Stefanie. “Mijn pa heeft het café 9,5 jaar lang uitgebaat. Dat betekent dat ik bijna de helft van mijn leven hier gesleten heb. Maar ik kies nu heel bewust voor mijn gezin. Zonder corona had ik deze beslissing waarschijnlijk niet genomen, maar ik heb tijdens de coronaperiode geleerd dat werken niet alles is in het leven. Familie komt op de eerste plaats. Al spreekt het voor zich dat ik mijn klanten enorm zal missen. Sommigen zeggen dat hun auto vanzelf stilvalt als ze het café passeren. Ik denk dat dit bij mij niet anders zal zijn.”