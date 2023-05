Kunstacademie trekt met lessen ‘Woord en Beeld’ naar Zelzate: “Meerwaarde voor onze gemeente op cultureel vlak”

RESTOTIP. La Sicilia: even wereldbe­roemd door pasta in een glas

Restaurant La Sicilia werd twee maanden geleden even wereldberoemd op TikTok dankzij een filmpje met pasta die in een omgekeerd wijnglas geserveerd wordt. Bijna 21 miljoen keer werd het filmpje van medezaakvoerder Alexandre Nejma bekeken. Maar hoe smaakt die pasta nu? En draait de zaak vooral om show? We zochten het even uit.