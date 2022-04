Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen brengt uniek concert rond Zelzaatse verzetshelden

Nevele Nieuwe coronagolf in woon- en zorgcen­trum Ter Leenen: “Bijna helft bewoners heeft virus te pakken”

Woonzorgcentrum Ter Leenen in Nevele heeft af te rekenen met een grote corona-uitbraak. 33 van de 76 bewoners zijn er besmet met het virus. Daarom besliste de directie van Ter Leenen opnieuw strengere coronamaatregelen in het leven te roepen, daarnaast wordt ook extra personeel ingezet. “Het virus is nog lang niet weg. Voorzichtigheid is geboden”, klinkt het.

10 april