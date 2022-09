Kersverse ouders krijgen geboorteboom

Wachtebeke WZC De Mey maakt dementie bespreek­baar met praatcafé

Van 19 tot 23 september is het de Week van Dementie. Heel die week staan de activiteiten in woonzorgcentrum De Mey in het teken van de ziekte. Niet alleen bewoners kunnen deelnemen, ook bezoekers zijn welkom. Op vrijdag organiseert het woonzorgcentrum een praatcafé. Iedereen is welkom voor een gezellige koffieklets met lekkere zoetigheden, waar je op een laagdrempelige manier kan praten over de ziekte.

7 september