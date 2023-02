Jurgen (52) neemt danscafé Ambiance over, maar stopt met café T’Groenplein

Zoon van havenonder­ne­mer Hubert de Meijer vertelt over bewogen en rauwe tijden in de Terneuzen­se haven

Terneuzenaren van nu kennen Verbrugge International natuurlijk. Het Terneuzense havenbedrijf Aug. de Meijer was decennia eerder een klinkende naam in de Terneuzense haven. Tom de Meijer schreef een boek over dit familiebedrijf.