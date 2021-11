Jonas uit ‘Blind Getrouwd’ neemt het op voor vriendin in de zorg die zich niet wil laten vaccineren: “Je verdient een medaille, niet deze schandpaal”

De verplichte vaccinatie voor personeel in de zorgsector is een feit. Vanaf 1 januari 2022 krijgt het verplegend personeel uit de zorgsector nog drie maanden de tijd om zich te laten vaccineren. Bij weigering krijgen de werknemers recht op een tijdelijke werkloosheidsuitkering. Vanaf 1 april kunnen de weigeraars ook ontslagen worden. Een beslissing die bij Jonas Wielandt en zijn vriendin Nina Geeraert keihard aankomt. “Nina werkt bij het UZ in Gent. Bij het begin van de coronacrisis was ze de eerste om haar verantwoordelijkheid te nemen”, getuigt Wielandt in een open brief die ondertussen massaal gedeeld werd via sociale media.