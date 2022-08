Jeugdtrainer Jurgen (44) onverwacht overleden: “Een man aan wie je werkelijk alles kon vragen”

“Het was een ongelijke strijd, een laatste match die je nooit kon winnen. Wij zullen je herinneren als de goedlachse en altijd bereidwillige medewerker van onze club", staat er te lezen op website van KVV Zelzate. Het verlies van hun jeugdtrainer laat diepe sporen na. “Zondag zag ik hem samen met zijn familie nog op de Katse Feesten en enkele dagen later is hij er niet meer", zegt KVV-voorzitter Stefaan Luca.

Het overlijden van Jurgen kwam dan ook onverwacht. Maandag reed de jeugdtrainer en coördinator van de onderbouw van KVV met de fiets richting Volvo om aan zijn shift te beginnen toen hij onderweg onwel werd. Een medisch team bracht hem nog naar het UZ in Gent, maar er kon geen hulp meer baten. Donderdag overleed de Zelzatenaar aan de gevolgen van een hersentrombose. Dat is eerder uitzonderlijk, want de aandoening komt maar in 1 op de 10 gevallen voor bij mensen jonger dan 45 jaar.

“Geëngageerd en hulpvaardig”

Jurgen was bij zijn vrienden en kennissen gekend als een humoristische, welgezinde, en vooral hulpvaardige familieman. “Samen met zijn vrouw verzorgde hij altijd de koffie tijdens de rust op zondag”, vervolgt Luca. “Zijn engagement was onbetaalbaar. Hij verkocht met plezier lotjes voor de tombola en stak ook vaak de handen uit de mouwen op evenementen van de club. Zaterdag zullen we voor aanvang van de match een minuut stilte houden en met een rouwband spelen.”

Ook bij minivoetbalploeg MVC De Tempeliers, satellietclub van KVV Zelzate, is de verslagenheid groot. “Jurgen was nu vier jaar bij onze club betrokken", zegt secretaris Eddy Roegiers. “Hij was de vaste afgevaardigde van de ploeg van zijn zoon Rune (17). Mocht de trainer eens bezet zijn, nam hij met plezier zijn plaats in. Zo’n hulpvaardig persoon heb ik zelden gekend. Aan hem kon je alles vragen. Normaal gezien zou hij samen met zijn zoon volgend jaar trainer worden van de U6, maar ik weet niet of Rune die taak alleen op zich zal willen nemen.”

Quote Zijn engagement was onbetaal­baar. Hij verkocht met plezier lotjes voor de tombola en stak ook vaak de handen uit de mouwen op evenemen­ten van de club. Zaterdag zullen we voor aanvang van de match een minuut stilte houden en met een rouwband spelen KVV-voorzitter Stefaan Luca

De familie vraagt om de sereniteit te bewaren. Zijn vriendin Annemie De Blieck, die werkzaam is als leerkracht op de gemeentelijke basisschool, nam op haar persoonlijke Facebookpagina afscheid van haar man. “Vandaag staat mijn wereld en die van onze kinderen stil. Wat gaat het moeilijk zonder jou, maar samen kom we hier door. Gelieve ons even de rust te geven die we verdienen. Love you for ever, Bollie.”

De uitvaartplechtigheid voor Jurgen Groothaerd zal volgende zaterdag, 19 augustus, om 13 uur doorgaan in Crematorium Westlede in Lochristi.

LEES OOK

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.