Jeugdspelers KVV Zelzate mogen niet meer douchen na training: “We gaan nu al naar 5.000 euro energiekosten per maand, de kraan moet dicht”

Zelzate Verwarming lager, minder straatver­lich­ting en versnelde ‘verledding’: Zelzate neemt maatrege­len om energiekos­ten te beperken

De stijgende energieprijzen laten zich overal voelen, ook in Zelzate. De gemeente neemt daarom maatregelen om de kosten in te dijken. Zo wordt de straatverlichting ‘s nachts gedoofd, gaat de thermostaat in openbare gebouwen omlaag en wil de gemeente in die gebouwen ook versneld overschakelen op zuinigere ledverlichting. Wij ondervraagden burgemeester Brent Meuleman (Vooruit) over hoe hij de energiecrisis wil aanpakken.

13 oktober