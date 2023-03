Jaarlijkse zwerfvuilactie focust dit jaar op oevers kanaal Gent-Terneuzen

Vorig jaar werd er tijdens de zwerfvuilactie 295 kilogram afval opgehaald door zo’n 45 mensen. Schepen van Milieu Steven De Vuyst (PVDA) hoopt dit jaar opnieuw op een succesvolle editie. “Het is geen geheim dat sinds de inspanningen van de Propere Pioniers de zwerfvuilcijfers tijdens grote zwerfvuilacties in dalende trend zijn. Er zijn nu al 62 geregistreerde adressen waar een of meerdere pioniers actief zijn. Daardoor is er meer meer afstemming tussen alle zwerfvuilbestrijders, waardoor de blinde vlekken op de kaart van Zelzate efficiënt worden ingevuld. En er blijven mensen bijkomen, iets wat we alleen maar kunnen toejuichen.”