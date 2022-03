Internationaal straatkunstcollectief eert Eddy Wally met muurtekening: “Geweldig schoon mysterie!”

Regio Puyenbroeck Flitscame­ra van politiezo­ne Puyen­broeck draaide overuren begin maart: snelheids­dui­vel rijdt 108 kilometer per uur in zone 50

Politiezone Puyenbroeck hield in de eerste helft van maart massaal flitscontroles. In Lochristi duwde een bestuurder het gaspedaal veel te hard in en werd geflitst aan een snelheid van 108 kilometer per uur in een zone 50.

11 maart