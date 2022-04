Infoavond voor hulp aan Oekraïense vluchtelingen

Ook in Zelzate worden er momenteel heel wat Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Bovendien worden er nog meer vluchtelingen verwacht, aangezien de oorlog in Oekraïne blijft voortduren. “Er is gebleken dat er veel solidariteit is vanuit onze bevolking. Om iedereen die wil helpen duidelijk te informeren, wordt er een infoavond georganiseerd op donderdag 21 april om 19.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis”, zegt burgemeester Brent Meuleman (Vooruit). Geïnteresseerde inwoners kunnen via opvang@zelzate.be laten weten dat ze aanwezig zullen zijn en hoe ze willen helpen.