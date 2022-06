Inbrekers aan de haal met drank en tabak uit Smatch in Zelzate: “Hopelijk kunnen we rond de middag open gaan”

ZelzateDe Smatch in Zelzate opent dinsdag later dan gepland haar deuren. Oorzaak is een inbraak die zondagavond werd vastgesteld. De deur werd geforceerd, waarna de inbrekers hun slag sloegen. Dinsdagochtend loopt er een sporenonderzoek in de zaak.